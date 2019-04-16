Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-16T14:33:25+03:00

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В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора средней школы села Хоперское.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2014 года директор собрал деньги с учителей на оплату услуг муниципального учреждения.

Вину свою он полностью признал, ущерб возместил.

В суд направлено ходатайство следователя о назначении наказания в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU