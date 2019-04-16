Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей
Следователи просят его оштрафовать
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В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора средней школы села Хоперское.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в марте 2014 года директор собрал деньги с учителей на оплату услуг муниципального учреждения.
Вину свою он полностью признал, ущерб возместил.
В суд направлено ходатайство следователя о назначении наказания в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU