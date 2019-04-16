2019-04-16T14:14:08+03:00
Общество

Панков: Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий

Депутат Госдумы рассказал о главных темах итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков на своей странице в Инстаграм paraslovpnv рассказал о главных темах итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ.

- Сегодня вместе с коллегами-депутатами принимаю участие в итоговой коллегии Минсельхоза. Гордеев обозначил два основных направления — это поддержка экспорта и комплексное развитие сельских территорий. Обеспечить комфортные условия для сельчан. Будет формироваться соответствующая программа и на пять лет предполагается 1,5 трлн рублей.

Патрушев рассказал об итогах работы отрасли за 2018 год. Начал со слов благодарности аграриям. Отметил, что выросли площади многолетних насаждений, по зерну ожидается урожай в 118 млн. тонн. Этого вполне хватит для страны и выполнения экспортных обязательств. Отмечается прирост по мясу и молоку.

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Ежегодно увеличивается объем господдержки сельского хозяйства. 254 млрд рублей в 2018 году, 303 млрд рублей ожидается в 2019 году. До 15 февраля все средства поддержки отправлены в субъекты. Теперь дело за регионами.

Особое место уделяется продовольственной безопасности. Россия увеличивает экспорт, открыты новые рынки сбыта. В Китай поставлены первые партии птицы, на очереди молочная продукция.

Существенная поддержка будет оказана по средствам программы поддержки экспорта АПК, до 2024 года на это выделяется 406 млрд рублей. На разные направления пойдут средства: и на модернизацию, и на инвестпроекты, и компенсацию транспортировки.

Вспомнили и проблемы неиспользуемых сельхозземель, помню, занимался этим вопросом в аграрном комитете Госдумы. В 2018 году ввели в оборот 1121 тыс. гектар земли.

Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий. Она должна быть подготовлена к 1 июня, начнет действовать с 2020 года. В завершении министр отметил несколько новых направлений: «Зеленый бренд продукции», «Электронная ветеринарная сертификация», «Цифровизация АПК», «Совершенствование мер господдержки, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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