Семье с двумя детьми в Горном почти 20 лет отказывались выдавать квартиру

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-16T15:13:17+03:00

Жилье было предоставлено после вмешательства прокуратуры

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В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области семье с двумя детьми почти 20 лет не выдавали квартиру.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ячейка общества с детьми восьми и 11 лет с 2001 года стояла в очереди нуждающихся в жилье. При этом сейчас она является шестой в списке и впереди нет семей с несовершеннолетними детьми.

В связи с длительным отказом в предоставлении квартиры семья вынуждена была снимать жилье.

Прокуратурой установлено, что в Горном имеется свободная муниципальная квартира площадью 74,2 кв. м.

В адрес главы поселка было направлено представление прокуратуры. После этого к дисциплинарной ответственности привлекли главного специалиста по жилищным вопросам.

С семьей заключен договор социального найма на эту квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU