Семье с двумя детьми в Горном почти 20 лет отказывались выдавать квартиру
В поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области семье с двумя детьми почти 20 лет не выдавали квартиру.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ячейка общества с детьми восьми и 11 лет с 2001 года стояла в очереди нуждающихся в жилье. При этом сейчас она является шестой в списке и впереди нет семей с несовершеннолетними детьми.
В связи с длительным отказом в предоставлении квартиры семья вынуждена была снимать жилье.
Прокуратурой установлено, что в Горном имеется свободная муниципальная квартира площадью 74,2 кв. м.
В адрес главы поселка было направлено представление прокуратуры. После этого к дисциплинарной ответственности привлекли главного специалиста по жилищным вопросам.
С семьей заключен договор социального найма на эту квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU