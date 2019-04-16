Самый «бедный» облдеп-коммунист зарабатывает 9,5 тыс. рублей в месяц

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-16T15:09:06+03:00

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Среди представителей фракции КПРФ в Саратовской областной думе самым богатым, если судить по декларации доходов за прошлый год, оказался Александр Анидалов.

Он заработал 4 590 224,47 рубля (в месяц это в среднем 382,5 тыс. рублей). При этом у него имеются в собственности две доли в двух квартирах, два нежилых помещения и два автомобиля: Renault Logan и Kia Sportage. Супруга депутата заработала 273 579,58 рубля.

Годовой доход Владимира Есипова составил 1 472 972,89 рубля. Он владеет тремя квартирами (двумя из них совместно с женой и ребенком), а также нежилым помещением и автомобилем Ford Galaxy.

Годовой доход Николая Бондаренко составил 275 тыс. рублей за год. При этом его супруга не заработала вообще ничего. У них имеется квартира и два автомобиля: ВАЗ-21074 и Hyundai Solaris. Напомним, именно Николай Бондаренко прославился на всю Россию историей с «макарошками» и своей «депутатской диетой» на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Депутат Александр Нараевский задекларировал доход 252 875,84 рубля. У него есть два дома и доля комнаты. Супруга депутата заработала больше — 387 500,18 рубля. Также у Нараевского имеется автомобиль легковой Mazda CX-5 и прицеп ССТ-7132-03.

Самым «бедным» среди коммунистов оказался Наиль Ханбеков. Его годовой доход 113 885,65 рубля, то есть менее 9,5 тыс. рублей в месяц в среднем. Зато у него есть земельный участок, два дома, баня и четверть квартиры. Супруга депутата заработала почти в три раза больше — 300 635,89 рубля. При этом у нее есть машина: ВАЗ-21150.

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ИСТОЧНИК KP.RU