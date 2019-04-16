Рост химической промышленности Саратовской области за год увеличился на 35%
Темпы роста химпромышленности региона в действующих ценах за январь-март 2019 года увеличились на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018. Стоит отметить, что темп роста химической промышленности только в марте текущего года увеличился на 35,3% по сравнению с мартом 2018.
В Минпроме области «КП-Саратов» сообщили, что общий объем товарного производства в химической промышленности за первые три месяца 2019 составил 22,5 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 3,5 млрд рублей в сравнении с первым кварталом 2018.
Заметим, что самый ценный вклад в увеличение показателей химической промышленности внес Балаковский филиал АО «Апатит». Предприятие стало лидером в этой отрасли в Саратовской области за первый квартал 2019 года. Кроме него, в список также вошли ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик», филиал ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе и ПАО «Балаковорезинотехника».
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ИСТОЧНИК KP.RU