В Балакове женщина лишилась 100 тыс. рублей при покупке драгоценностей в интернете

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-16T12:42:19+03:00

Она не получила товар и обратилась в полицию

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В Балакове Саратовской области местная жительница стала жертвой крупного мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 53-летняя женщина заказала через интернет золотые серьги, кольцо и колье.

Она перевела продавцу 100 тыс. рублей, но после этого тот перестал выходить на связь. Товар, соответственно, не пришел.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан быть бдительными при совершении покупок в интернете, не сообщать секретные коды из смс и не передавать данные с оборота банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU