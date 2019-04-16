2019-04-16T15:05:42+03:00
Общество

Мэрия Саратова будет через суд добиваться сохранности имущества МУПа

Подан иск в Арбитражный суд
Екатерина Семенова
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В администрации Саратова прокомментировали информацию об опротестовании продажи имущества МУП «Городские дороги плюс».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, городские власти намерены отстаивать сохранность имущества подведомственных учреждений, в том числе с привлечением правоохранительных органов и судов.

- Попытки продать часть комплекса предприятия или учреждения по существенно заниженной стоимости третьим лицам будут пресечены, — говорится в официальном заявлении администрации.

12 апреля в Арбитражный суд подан иск об оспаривании результатов оценки имущества МУП «Городские дороги плюс». Это касается трех нежилых зданий общей площадью 386,3 кв. м на Соколовой, 315.

Также кредиторы заявили о недействительности решения общего собрания от 18 января, где была утверждена начальная цена имущества, которую определило ООО «Средневолжская оценочная компания». Это касается объектов на улице Железнодорожная, 97/99: нежилое здание столярного цеха площадью 187,2 кв. м; нежилое помещение площадью 132,1 кв. м; гараж площадью 358,6 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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