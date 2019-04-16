На Чапаева и проспекте Кирова отключают воду
Восстановить водоснабжение обещают к 20:00
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До вечера 16 апреля останутся без воды жители и организации расположенные на двух центральных улицах Саратова.
В ООО «КВС» сообщили, что вынуждены ограничить параметры водоснабжения для устранения аварии.
Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.
Отключения коснутся зданий по улице Чапаева от Мичурина до проспекта Кирова, и на проспекте Кирова от Чапаева до Вольской.
ИСТОЧНИК KP.RU