На Чапаева и проспекте Кирова отключают воду

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-16T15:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

До вечера 16 апреля останутся без воды жители и организации расположенные на двух центральных улицах Саратова.

В ООО «КВС» сообщили, что вынуждены ограничить параметры водоснабжения для устранения аварии.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

Отключения коснутся зданий по улице Чапаева от Мичурина до проспекта Кирова, и на проспекте Кирова от Чапаева до Вольской.

ИСТОЧНИК KP.RU