Убийцу судьи в Балтае могут отправить на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-16T11:57:46+03:00

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В Саратовской области направлено в суд уголовное дело по факту убийства судьи Рината Кудашева.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», преступление было совершено в ночь с 14 на 15 августа 2018 года в селе Балтай.

По версии следствия, 61-летний мужчина во дворе своего дома трижды выстрелил в 40-летнего Кудашева, который приходится ему племянником. Кроме этого, как сообщили в СУ СКР, он три раза ударил его по голове твердым тупым предметом.

Раненый судья смог дозвониться до родственницы, которая вызвала «скорую помощь». Он был госпитализирован, но скончался в больнице. Причиной смерти стало огнестрельное ранение живота.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что 61-летний обвиняемый не мог отвечать за свои действия из-за расстройства.

Уголовное дело передано в суд, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU