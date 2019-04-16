2019-04-16T11:36:58+03:00
Общество

5% жителей Саратовской области — студенты

Эксперт посоветовала выпускникам смотреть на статистику трудоустройства при выборе места учебы
Ольга Муравлёва
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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 16 апреля, проходит брифинг на тему приемной кампании 2019.

- Сейчас система средне-профессиональных учреждений области составляет 53 организации. Общее число студентов в области — 128,2 тыс. человек, это 5% от числа населения региона, — сообщила на конференции начальник отдела развития профобразования Минобразования Елена Дмитриева.

В средне-профессиональных учреждениях в 2019 году будет создано 10,5 тыс. бюджетных мест. Вузы принимают абитуриентов в соответствии с демографической составляющей, на каждые 10 тыс. человек — 800 студентов. Таким образом, это7 802 бюджетных места в вузах области. Общий прием бюджетников области — 18,3 тысячи человек.

- С 1 января 2019 года внесены изменение в закон о целевом обучении. Теперь заказчик целевого обучения у учреждения обязан предоставить выпускнику место работы, а студент, подписавший договор, должен проработать там три года, — сообщила декан факультета экономики и менеджмента ССЭИ имени Плеханова Екатерина Ведяева.

Она также дала выпускникам совет: при выборе места учебы смотреть на статистику трудоустройства выпускников этого учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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