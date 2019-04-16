Депутаты Саратовской облдумы покупали землю и квартиры в кредит

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-16T15:00:52+03:00

Из 44 народных избранников шестеро рассказали о крупных расходах

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Депутаты Саратовской областной думы отчитались о своих расходах.

Крупные покупки задекларировали шесть народных избранников, сообщили «КП-Саратов» в областной думе.

Депутат Андрей Воробьев («Единая Россия») купил четыре нежилых здания. Для этого он использовал собственные сбережения, доход от предпринимательства, сдавал недвижимость в аренду и брал кредиты.

Иван Дзюбан («Единая Россия») купил квартиру. Для этого ему пришлось продать жилплощадь жены, а также накопить деньги за счет работы.

Новая квартира появилась у Аллы Лосиной («Единая Россия»). Для этого ей также пришлось продать квартиру и накопить денег за счет зарплаты.

Депутат Александр Нараевский (КПРФ) стал дольщиком. Для приобретения квартиры он вынужден был взять кредит и использовать сбережения.

Накопления прошлых лет депутат Дмитрий Ханенко («Единая Россия») потратил на покупку автомобиля и ценных бумаг. Также на ценные бумаги он использовал средства, полученные по договорам комиссии.

Максим Шихалов («Единая Россия») вместе с супругой стал владельцем земельного участка и жилого дома. Источником средств для покупки стала их зарплата и ипотека.

Всего в областной думе 44 депутата.

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ИСТОЧНИК KP.RU