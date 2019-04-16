2019-04-16T15:00:52+03:00
Общество

Депутаты Саратовской облдумы покупали землю и квартиры в кредит

Из 44 народных избранников шестеро рассказали о крупных расходах
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты Саратовской областной думы отчитались о своих расходах.

Крупные покупки задекларировали шесть народных избранников, сообщили «КП-Саратов» в областной думе.

Депутат Андрей Воробьев («Единая Россия») купил четыре нежилых здания. Для этого он использовал собственные сбережения, доход от предпринимательства, сдавал недвижимость в аренду и брал кредиты.

Иван Дзюбан («Единая Россия») купил квартиру. Для этого ему пришлось продать жилплощадь жены, а также накопить деньги за счет работы.

Новая квартира появилась у Аллы Лосиной («Единая Россия»). Для этого ей также пришлось продать квартиру и накопить денег за счет зарплаты.

Депутат Александр Нараевский (КПРФ) стал дольщиком. Для приобретения квартиры он вынужден был взять кредит и использовать сбережения.

Накопления прошлых лет депутат Дмитрий Ханенко («Единая Россия») потратил на покупку автомобиля и ценных бумаг. Также на ценные бумаги он использовал средства, полученные по договорам комиссии.

Максим Шихалов («Единая Россия») вместе с супругой стал владельцем земельного участка и жилого дома. Источником средств для покупки стала их зарплата и ипотека.

Всего в областной думе 44 депутата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обнародованы доходы саратовских депутатов в Госдуме

Больше всех заработал Глеб Хор

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей
Юлия Литневская: Пусть победа в турнире в Самойловском районе станет для юных спортсменов трамплином на спортивный Олимп
Саратовчанка побоялась лишиться «Лады Ларгус» и выплатила кредит
Саратовцев приглашают раскрасить Пасху
Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей
Панков: Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий
Семье с двумя детьми в Горном почти 20 лет отказывались выдавать квартиру
Самый «бедный» облдеп-коммунист зарабатывает 9,5 тыс. рублей в месяц
Рост химической промышленности Саратовской области за год увеличился на 35%
В Балакове женщина лишилась 100 тыс. рублей при покупке драгоценностей в интернете
Мэрия Саратова будет через суд добиваться сохранности имущества МУПа
На Чапаева и проспекте Кирова отключают воду
Убийцу судьи в Балтае могут отправить на принудительное лечение
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО за полтора месяца превысили 70 млн рублей
Спикер Саратовской облдумы заработал в 2018 году на 250 тыс. больше
5% жителей Саратовской области — студенты
В селе под Саратовом ночью сгорел гараж с машиной
Двое собутыльников украли у саратовца телевизор
Школьник из Энгельса выстрелил в голову девочке
Балаковская АЭС сэкономила 1,92 млрд рублей при реализации инвестиционного проекта в 2018 году
Две женщины и мужчина пострадали в ДТП у стадиона «Волга»
Первые 100 тыс. камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты
В Энгельсе гость убил хозяйку дома во время стирки вещей
Студент СГЮА завоевал «бронзу» на чемпионате России по фехтованию
Радаев попросил прокуратуру и полицию разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»