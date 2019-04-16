2019-04-16T10:52:00+03:00
Происшествия

Двое собутыльников украли у саратовца телевизор

Во время обыска у них изъяли технику
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция вчера, 15 апреля, нашла мужчин, подозреваемых в краже телевизора.

- Утром того же дня в отдел обратился 46-летний мужчина и рассказал, что 14 апреля двое неизвестных собутыльников украли у него телевизор Dexp за 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция оперативно задержала двоих подозреваемых. Ими оказались 36 и 37-летний жители Красного Текстильщика, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Во время обыска у них изъяли телевизор. В отношении мужчин возбудили дело за кражу и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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