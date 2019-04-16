Двое собутыльников украли у саратовца телевизор
В Саратове полиция вчера, 15 апреля, нашла мужчин, подозреваемых в краже телевизора.
- Утром того же дня в отдел обратился 46-летний мужчина и рассказал, что 14 апреля двое неизвестных собутыльников украли у него телевизор Dexp за 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция оперативно задержала двоих подозреваемых. Ими оказались 36 и 37-летний жители Красного Текстильщика, оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Во время обыска у них изъяли телевизор. В отношении мужчин возбудили дело за кражу и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU