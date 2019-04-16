Балаковская АЭС сэкономила 1,92 млрд рублей при реализации инвестиционного проекта в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-16T10:38:48+03:00

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Балаковская атомная станция в очередной раз подтвердила лидерские позиции, заняв второе место по итогам 2018 года в номинации «Лучшая служба технического заказчика атомной отрасли по реализации инвестиционной программы АО «Концерн Росэнергоатом». Это достойный результат, так как за победу в конкурсе боролись атомные станции, где ведется активное строительство и ввод новых энергоблоков. Победила в конкурсе Ростовская АЭС, где был осуществлен досрочный ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 с экономией стоимости в сумме 1,5 млрд рублей.

О результатах рейтинга было объявлено на VIII конференции «Технический заказчик атомной отрасли», которая проходила 4-5 апреля в Сочи.

Самым значимым достижением прошлого года для Балаковской АЭС стало получение лицензии на дополнительную эксплуатацию для третьего энергоблока на 30 лет — до 2048 года. Этот результат был обеспечен активной и плодотворной работой персонала многих подразделений станции, принимавших участие в реализации этого инвестиционного проекта.

Все намеченные мероприятия реализовывались в запланированные сроки и с надлежащим качеством. Фактическая стоимость инвестиционного проекта для ПСЭ третьего энергоблока составила 9,27 млрд рублей. При его реализации обеспечена экономия в 1,92 млрд рублей — благодаря оптимизации конкурсных процедур и проектных решений, применению индексов пересчета к текущим ценам с учетом антикризисных мер.

В рамках инвестиционной программы в 2018 году реализовывались также проекты по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков №4, реконструкции ячеек хранилища твердых радиоактивных отходов спецкорпуса, консервации недостроенных энергоблоков 5 и 6 второй очереди АЭС, инвестиционные мероприятия по программе обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков.

Оценка работы служб технического заказчика осуществлялась в соответствии с такими критериями как индекс выполнения годовой инвестиционной программы, уровень управления стоимостью проектов, коэффициент их сложности, степень управления сроками проектов, уровень компетенций работников.

ИСТОЧНИК KP.RU