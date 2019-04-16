Две женщины и мужчина пострадали в ДТП у стадиона «Волга»
22-летний водитель ВАЗа не выдержал дистанцию и на скорости ударил двигавшийся впереди Renault
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Вечером в минувший понедельник, 15 апреля, невнимательный молодой водитель в Саратове стал виновником аварии, в которой пострадали три человека.
Столкновение произошло недалеко от стадиона «Волга», у дома №67з по Ново-Астраханскому шоссе.
22-летний водитель ВАЗа не выдержал дистанцию и на скорости ударил двигавшийся впереди Renault, которым управляла 34-летняя женщина.
В результате оба водителя и 40-летняя пассажирка французского авто оказались в больнице — их госпитализировали с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU