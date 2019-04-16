2019-04-16T10:12:34+03:00
Общество

Первые 100 тыс. камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» реализовал 100 тыс. камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем услуги, достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить»), которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от семи до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет и будет записано на SD-карту.

- Наша компания создает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Безопасность близких — одна из приоритетных базовых потребностей человека и причина стрессов. Наши клиенты всегда в курсе, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки, как чувствуют себя старшие члены семьи, работает ли ремонтная бригада. Можно даже понаблюдать за любимыми домашними питомцами. Мы рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис, который избавляет от беспокойства за родных и близких, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Диана Самошкина.

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе под Саратовом ночью сгорел гараж с машиной
Двое собутыльников украли у саратовца телевизор
Школьник из Энгельса выстрелил в голову девочке
Балаковская АЭС сэкономила 1,92 млрд рублей при реализации инвестиционного проекта в 2018 году
Две женщины и мужчина пострадали в ДТП у стадиона «Волга»
В Энгельсе гость убил хозяйку дома во время стирки вещей
Студент СГЮА завоевал «бронзу» на чемпионате России по фехтованию
Радаев попросил прокуратуру и полицию разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»
В Саратове на ребенке загорелась одежда
В Саратове племянник-рецидивист украл у женщины телефон
Автолюбительница в Саратове сбила пенсионерку возле «зебры»
Завод под Саратовом будет выпускать металлическую стружку в брикетах
С начала года в Саратовской области 57 детей пострадали в авариях
За выходные ГИБДД поймала восемь пьяных водителей
В Мокроусе продавцы добились компенсации за отпуск через прокуратуру
В Саратове перестали ездить троллейбусы №2
Газоснабжение жителей Расловки восстановили в 11 вечера
Саратовцы возмущены мошенничеством с голубями у цирка
В саратовской больнице обокрали пациента
В Балакове мужчина прятался от спасателей в лифте
Юноша двумя ударами в лицо убил двоюродного брата
Саратов ожидает облачный вторник
Под Саратовом оборвали газопровод высокого давления
Принято решение о строительстве школ в «Авиаторе» и «Приволжском»
Новый мусоросортировочный комплекс войдет в единую инфраструктуру обращения с ТКО
В СГЮА проходит семинар по предупреждению деструктивного поведения у подростков
Саратовские судьи возбудили два дела по одному иску от автора частушек
Саратовские сельхозпроизводители покажут себя на московской ярмарке