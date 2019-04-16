2019-04-16T09:56:39+03:00
Происшествия

В Энгельсе гость убил хозяйку дома во время стирки вещей

Пьяная женщина начала прогонять злоумышленника и его сожительницу
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 50-летней женщины.

- Следствие считает, что днем 10 апреля гражданин и его 40-летняя сожительница пришли в гости к потерпевшей, чтобы постираться и искупаться. Пока белье полоскалось, хозяйка предложила выпить, те согласились, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Когда владелица дома напилась, она начала прогонять пару. Мужчина пытался объяснить, что вещи еще не достирались, поэтому уйти они не могут. Хозяйка в это время матом пыталась донести свою позицию.

Разозленный злоумышленник два раза ударил женщину по голове, из-за чего та упала, а гости ушли. После женщина почувствовала себя худо и рассказала об этом своему сожителю, но он ее не послушал и ушел к соседу. 12 апреля он вернулся и нашел труп.

Судмедэкспертиза установила, что смерть 50-летней покровчанки наступила из-за тупой травмы головы.

Следователи задержали 43-летнего мужчину и предъявили ему обвинение, а после он был заключен под стражу, где и ждет суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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