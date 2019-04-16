Студент СГЮА завоевал «бронзу» на чемпионате России по фехтованию

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-16T10:11:29+03:00

С 15 по 21 апреля в Сочи проходит чемпионат России по фехтованию

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В первый день соревнований 62 саблиста из шести регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга выступили в личном первенстве. Саратовскую область представил четырехкратный чемпион мира по фехтованию среди юниоров, мастер спорта России международного класса, многократный победитель первенств России и Европы, студент Саратовской государственной юридической академии Константин Лоханов.

По итогам соревнований Константин Лоханов стал бронзовым призером, поделив пьедестал с московским спортсменом Дмитрием Даниленко. Стоит отметить, что это лучший результат саратовского саблиста на данном турнире, в 2018 году он был седьмым, а в 2017 — девятым.

Константин Лоханов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

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ИСТОЧНИК KP.RU