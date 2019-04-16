В Саратове племянник-рецидивист украл у женщины телефон

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-16T09:41:24+03:00

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В Саратове полиция вчера, 15 апреля, нашла мужчину, укравшего телефон у собственной тети.

- В полицию в час дня обратилась 51-летняя женщина и рассказала, что 13 апреля ее 41-летний племянник-рецидивист украл у нее из квартиры телефон Vertex за 3,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители быстро нашли родственника, своровавшего гаджет. Он признался в преступлении. В отношении него возбуждено дело и выписана подписка о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU