2019-04-16T09:42:07+03:00
Происшествия

Автолюбительница в Саратове сбила пенсионерку возле «зебры»

Пострадавшая госпитализирована
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В 11:35 в минувший понедельник, 15 апреля, возле дома №30 по улице Техническая в Саратове сбили 73-летнюю женщину.

- Пенсионерка переходила дорогу не по переходу, хотя он был рядом, в пределах ее видимости, — как отметили позднее в ГИБДД.

40-летняя автолюбительница на китайском авто SsangYong не заметила вовремя пешехода и не успела быстро притормозить.

Сбитая пенсионерка с различными травмами госпитализирована бригадой «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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