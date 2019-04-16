Автолюбительница в Саратове сбила пенсионерку возле «зебры»
Пострадавшая госпитализирована
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В 11:35 в минувший понедельник, 15 апреля, возле дома №30 по улице Техническая в Саратове сбили 73-летнюю женщину.
- Пенсионерка переходила дорогу не по переходу, хотя он был рядом, в пределах ее видимости, — как отметили позднее в ГИБДД.
40-летняя автолюбительница на китайском авто SsangYong не заметила вовремя пешехода и не успела быстро притормозить.
Сбитая пенсионерка с различными травмами госпитализирована бригадой «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU