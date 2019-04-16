Завод под Саратовом будет выпускать металлическую стружку в брикетах
За счет брикетирования увеличится насыпная плотность стружки
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Завод в Балакове Саратовской области будет выпускать металлическую стружку в брикетах.
- Сейчас проходят испытания агрегата, позволяющего это делать. Оборудование поставила компания из Австрии, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме региона.
Проект стоимостью 145 млн рублей позволит улучшить показатели шахтной печи, повысить стойкость агрегатов и другое. За счет брикетирования увеличится насыпная плотность стружки и снизится процент ее сгорания в шахтной печи.
Отметим, что предполагается производство 40 тыс. тонн брикетов стружки в год
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ИСТОЧНИК KP.RU