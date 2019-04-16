С начала года в Саратовской области 57 детей пострадали в авариях

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-16T09:27:39+03:00

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В ГИБДД по Саратовской области подвели неутешительные итоги первого квартала по ДТП с участием детей.

Они стали участниками 56 аварий, 57 детей получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб.

В ГИБДД заметили, что особую озабоченность у них вызывает количество сбитых детей-пешеходов. С начала года произошло уже 25 таких случаев, причем девять — прямо на переходах. В десяти случаях виновными оказались сами несовершеннолетние.

Часто под колеса попадают дети, перебегавшие дорогу вне перехода, с начала года таких случаев зарегистрировано уже пять. При прогулках вдоль дорог детей сбивали четыре раза, катание с горки заканчивалось под колесами машины трижды.

ИСТОЧНИК KP.RU