В Мокроусе продавцы добились компенсации за отпуск через прокуратуру
С ними не рассчитались при увольнении
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В Федоровском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в одном из магазинов поселка Мокроус.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в магазине работали два продавца, которые уволились в феврале. Однако работодатель не рассчитался с ними в день увольнения, как это полагается по закону.
Кроме прочего, работникам не рассчитали компенсацию за неиспользованный отпуск, что составило 16 тыс. рублей.
Граждане обратились в прокуратуру, которая после проверки направила обращение в Гострудинспекцию. После этого нарушения были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU