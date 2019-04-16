В Мокроусе продавцы добились компенсации за отпуск через прокуратуру

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-16T08:55:16+03:00

С ними не рассчитались при увольнении

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В Федоровском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в одном из магазинов поселка Мокроус.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в магазине работали два продавца, которые уволились в феврале. Однако работодатель не рассчитался с ними в день увольнения, как это полагается по закону.

Кроме прочего, работникам не рассчитали компенсацию за неиспользованный отпуск, что составило 16 тыс. рублей.

Граждане обратились в прокуратуру, которая после проверки направила обращение в Гострудинспекцию. После этого нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU