В Саратове перестали ездить троллейбусы №2
Это случилось из-за коммунальных работ
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В Саратове сегодня, 16 апреля, перестали ездить троллейбусы маршрута №2.
- Причина — коммунальные работы в районе Дома офицеров, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Как стало известно «Комсомолке» в администрации города, маршрут пришлось временно приостановить из-за работ компании «Т Плюс» у Соборной площади и проезда Котовского. «Рогатые» двойки не будут ходить до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU