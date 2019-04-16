2019-04-16T08:56:20+03:00
Общество

В Саратове перестали ездить троллейбусы №2

Это случилось из-за коммунальных работ
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 16 апреля, перестали ездить троллейбусы маршрута №2.

- Причина — коммунальные работы в районе Дома офицеров, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно «Комсомолке» в администрации города, маршрут пришлось временно приостановить из-за работ компании «Т Плюс» у Соборной площади и проезда Котовского. «Рогатые» двойки не будут ходить до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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