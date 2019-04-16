Газоснабжение жителей Расловки восстановили в 11 вечера

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-16T08:45:06+03:00

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Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Расловке под Саратовом были завершены поздно вечером в понедельник.

- Работы закончились примерно в 23 часа, газ дали всем, — сообщил «КП-Саратов» зампред правительства Роман Бусаргин.

Он отметил, что сейчас нельзя определенно говорить о причинах, так как идет проверка.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала об аварии в Расловке, где был поврежден газопровод высокого давления. Это привело к прекращению подачи ресурса почти 3 тыс. абонентам.

При этом на сайте Минэнерго РФ пока нет данных о завершении работ.

ИСТОЧНИК KP.RU