2019-04-16T08:44:00+03:00
Происшествия

Саратовцы возмущены мошенничеством с голубями у цирка

С прохожих требуют деньги за «бесплатное» фото
Екатерина Семенова
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Саратовцы пожаловались на мошенничество с голубями.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсетях, на проспекте Кирова возле цирка прохожим очень настойчиво предлагают сфотографироваться с голубями.

- Налетают мгновенно. Как и всегда, предлагают бесплатно сфотографироваться, а потом требуют деньги. Если человек не соглашается, ссылаются на какого-то прокурора, который дал им право там находиться и проводить эту деятельность. Т. е. делают вид, что полиция не поможет пострадавшим. Будьте внимательны!!! — предупредил анонимный пользователь в группе «Типичный Саратов».

В комментариях сообщается, что такое не редкость, есть случаи, когда предлагают сфотографироваться с собаками, выкрашенными в разные цвета. Горожан возмутило жестокое обращение с животными, которым, как предполагается, вредит краска. При этом большинство удивлены тем, что мошенник действительно может добиться денег. По мнению комментаторов, следует пригрозить ему полицией или просто не платить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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