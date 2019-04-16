В саратовской больнице обокрали пациента

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-16T08:42:26+03:00

У него из палаты похитили телефон и деньги

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В Ленинском районе Саратова обокрали пациента горбольницы №6 на улице Гвардейская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, заявление поступило от 41-летнего мужчины, водителя. По его словам, в ночь с 10 на 11 апреля неизвестный украл из тумбочки в палате сотовый телефон Samsung и 1 тыс. рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 34-летнего ранее неоднократно судимого безработного мужчину, жителя дома по улице 1-я Прокатная.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU