В Балакове мужчина прятался от спасателей в лифте
Для его извлечения пришлось заблокировать механизм
Фото облспаса
Изменить размер текста:
Спасатели в Балакове вызволили мужчину из лифта.
По словам очевидцев, гражданин сперва находился в подъезде, где, сидя на подоконнике, грозил совершить суицид. Когда на место прибыли спасатели, он побежал по лестнице вверх и закрылся в кабине лифта.
Для извлечения гражданина был заблокирован механизм и вызван лифтер. Мужчину достали и передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU