В Балакове мужчина прятался от спасателей в лифте

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-16T09:35:45+03:00

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Спасатели в Балакове вызволили мужчину из лифта.

По словам очевидцев, гражданин сперва находился в подъезде, где, сидя на подоконнике, грозил совершить суицид. Когда на место прибыли спасатели, он побежал по лестнице вверх и закрылся в кабине лифта.

Для извлечения гражданина был заблокирован механизм и вызван лифтер. Мужчину достали и передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU