Юноша двумя ударами в лицо убил двоюродного брата

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-16T08:40:31+03:00

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Бытовой конфликт произошел 7 апреля в селе Старые Бурасы Базарно-Карабулакского район. Ссора родственников закончилась смертью одного из них.

Как полагают следователи регионального СУ СКР, 18-летний парень пришел пьяным в гости к 65-летнему дяде, который стал его упрекать в излишней выпивке. Родственник в ответ начал его бить, а затем переключился на 35-летнего сына пенсионера, который заступился за отца. Ему дебошир нанес два сильных удара в лицо.

11 апреля 35-летний мужчина был обнаружен мертвым в своем доме, с признаками насильственной смерти. По заключению экспертов, он погиб от закрытой черепно-мозговой травмы.

После этого 18-летний парень был задержан, ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого наступила смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU