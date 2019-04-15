Под Саратовом оборвали газопровод высокого давления
Днем 15 апреля произошла авария на газопроводе диаметром 160 мм в Расловке Саратовской области.
Данные об утечке газа поступили после 14.45, когда в результате несогласованных земляных работ экскаватор подцепил полиэтиленовую трубу газопровода и порвал ее.
Газопровод высокого давления второй категории диаметром 160 мм принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Саратовская область». Сразу после обрыва прекращено газоснабжение 892 абонентов, сообщил Минпромэнерго РФ.
В 17-05 для аварийно-восстановительных работ закрыли газ на выходе ГРС «Дубки» и прекртаили газоснабжение еще 1 887 абонентов.
- Суммарно без газоснабжения остаются 2 779 абонентов. Температура наружного воздуха 9ºС, - сообщает сайт Минпромэнерго РФ.
Ведутся восстановительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU