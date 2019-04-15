2019-04-15T22:29:15+03:00
Происшествия

Под Саратовом оборвали газопровод высокого давления

Без газа остаются почти 3 тысячи домов
Екатерина Семенова
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Отчет об аварии на сайте Минпромэнерго РФОтчет об аварии на сайте Минпромэнерго РФ
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Днем 15 апреля произошла авария на газопроводе диаметром 160 мм в Расловке Саратовской области.

Данные об утечке газа поступили после 14.45, когда в результате несогласованных земляных работ экскаватор подцепил полиэтиленовую трубу газопровода и порвал ее.

Газопровод высокого давления второй категории диаметром 160 мм принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Саратовская область». Сразу после обрыва прекращено газоснабжение 892 абонентов, сообщил Минпромэнерго РФ.

В 17-05 для аварийно-восстановительных работ закрыли газ на выходе ГРС «Дубки» и прекртаили газоснабжение еще 1 887 абонентов.

- Суммарно без газоснабжения остаются 2 779 абонентов. Температура наружного воздуха 9ºС, - сообщает сайт Минпромэнерго РФ.

Ведутся восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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