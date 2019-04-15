Принято решение о строительстве школ в «Авиаторе» и «Приволжском»

15 Апр 21:36 2019-04-15T21:40:45+03:00

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Сегодня, 15 апреля, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин обсудил с председателем правительства Дмитрием Медведевым вопрос строительства школ в микрорайоне «Авиатор» в Саратове и микрорайоне «Приволжский» в Энгельсе.

С просьбой о помощи в строительстве школ к Вячеславу Володину обратились жители этих микрорайонов. Там проживает большое количество людей и много детей школьного возраста. При этом образовательные учреждения отсутствуют.

Как стало известно от руководителя общественной приёмной Вячеслава Володина в Саратове Татьяны Ерохиной, принято решение оказания финансовой помощи на строительство школ в микрорайонах «Авиатор» и «Приволжский».

ИСТОЧНИК KP.RU