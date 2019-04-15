Новый мусоросортировочный комплекс войдет в единую инфраструктуру обращения с ТКО

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-15T17:14:17+03:00

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В Саратовской области состоялся тестовый пуск третьего мусоросортировочного комплекса.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников, директор регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Малышев, представители Саратовского регионального отделения «Российское экологическое общество» и Молодёжки ОНФ.

Ещё один объект коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО построили в районе Александровского карьера. Комплекс будет обслуживать жителей Заводского района Саратова. Его плановая мощность составляет до 80 тыс. тонн отходов в год.

Новый комплекс станет частью единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО, в части экологически безопасной обработки образуемого объема отходов. В процессе работы сортировочного комплекса будут извлекаться из ТКО востребованные ценные компоненты. Комплекс значительно сократит объемы захороняемых отходов и, соответственно улучшит экологическую ситуацию.

- В регионе создана современная коммунальная инфраструктура позволяющая сортировать весь мусор в зоне деятельности 1. Мы продолжим ее формировать на территории всей Саратовской области, чтобы весь образуемый мусор подвигался нормативной обработки, — подчеркнул заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников.

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Главная задача Регоператора – обеспечение экологически безопасных обработки и захоронения коммунальных отходов. Объект построенный МУП «Дорожник Заводского района» будет иметь единую с уже существующими объектами систему учета и контроля. Регоператор в онлайн-режиме сможет контролировать работу мусоросортировочного комплекса.

- Важно, чтобы новый сортировочный комплекс отвечал всем стандартам предъявляемым Регоператором и показывал достойные результаты работы. Производительность комплексов обеспечивает не только снижение негативного воздействия на окружающую среду, но и обеспечивает снижение тарифа. Кроме того, работа сортировочных линий экономит ресурсы карт полигонов. Всё это будет зависеть в первую очередь от эксплуатирующей компании МУП «Дорожник Заводского района, — отметил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Новый мусоросортировочный комплекс стал завершающим структурным элементом новой коммунальной инфраструктуры зоны деятельности 1.

ИСТОЧНИК KP.RU