Саратовские судьи возбудили два дела по одному иску от автора частушек

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-15T16:42:45+03:00

Наталья Ковалева требует от Минфина возместить ей материальный ущерб за незаконное уголовное преследование

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Судьи Заводского районного суда Саратова возбудили два гражданских дела по одному иску от Натальи Ковалевой, автора частушек из Саратова.

- Я подала заявление о возмещении материального ущерба в связи с незаконным уголовным преследованием на 255 тыс. рублей 21 марта 2019 года, однако сначала мне отказывали, а теперь возбудили сразу два дела и у двух разных судей — сообщила «КП-Саратов» Ковалева.

Напомним, в отношении женщины 22 августа 2018 года возбудили дело по статье УК РФ 282 — «Экстремизм». Поводом якобы послужили видеозаписи на YouTube-канале Ковалевой, где она исполняла частушки про саратовских судей. Все началось с того, что в 2013 году мошенники завладели ее деньгами, она пыталась вернуть их через суд, но безуспешно, после этого Ковалева стала считать, что средства присвоил банк, а судьи могут «замять» такие дела.

Дело за экстремизм в отношении Ковалевой все же закрыли, но она хочет возместить ущерб, который ей причинили во время следствия.

У женщины во время следствия изъяли ноутбук, вред от этого она оценила в 41,8 тыс. рублей, добавив туда стоимость покупки новой техники — почти 29 тыс. рублей. Также гражданка лишилась работы на пять месяцев, поэтому требует от Минфина вернуть ей 35 тыс. рублей за каждый месяц.

Отметим, что она уже подавала иски к Минфину РФ, однако ей возместили только 15 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU