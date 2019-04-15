2019-04-15T16:42:45+03:00
Общество

Саратовские судьи возбудили два дела по одному иску от автора частушек

Наталья Ковалева требует от Минфина возместить ей материальный ущерб за незаконное уголовное преследование
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Скриншот с сайта Заводского районного судаСкриншот с сайта Заводского районного суда
Изменить размер текста:

Судьи Заводского районного суда Саратова возбудили два гражданских дела по одному иску от Натальи Ковалевой, автора частушек из Саратова.

- Я подала заявление о возмещении материального ущерба в связи с незаконным уголовным преследованием на 255 тыс. рублей 21 марта 2019 года, однако сначала мне отказывали, а теперь возбудили сразу два дела и у двух разных судей — сообщила «КП-Саратов» Ковалева.

Напомним, в отношении женщины 22 августа 2018 года возбудили дело по статье УК РФ 282 — «Экстремизм». Поводом якобы послужили видеозаписи на YouTube-канале Ковалевой, где она исполняла частушки про саратовских судей. Все началось с того, что в 2013 году мошенники завладели ее деньгами, она пыталась вернуть их через суд, но безуспешно, после этого Ковалева стала считать, что средства присвоил банк, а судьи могут «замять» такие дела.

Дело за экстремизм в отношении Ковалевой все же закрыли, но она хочет возместить ущерб, который ей причинили во время следствия.

У женщины во время следствия изъяли ноутбук, вред от этого она оценила в 41,8 тыс. рублей, добавив туда стоимость покупки новой техники — почти 29 тыс. рублей. Также гражданка лишилась работы на пять месяцев, поэтому требует от Минфина вернуть ей 35 тыс. рублей за каждый месяц.

Отметим, что она уже подавала иски к Минфину РФ, однако ей возместили только 15 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратове закрыли дело на женщину, сочинявшую частушки про судей

СУ СКР не нашло в ее действиях цели возбудить вражду или ненависть

(подробнее)

Автор частушек из Саратова: Судьи не оставят меня в покое

Наталья Ковалева и ее сын хотят уехать в другой регион

(подробнее)

Саратовский автор частушек о судьях подала еще четыре иска к Минфину РФ и СК

Два — от ее сына на 1 млн и 13,5 тыс. рублей

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Принято решение о строительстве школ в «Авиаторе» и «Приволжском»
Новый мусоросортировочный комплекс войдет в единую инфраструктуру обращения с ТКО
В СГЮА проходит семинар по предупреждению деструктивного поведения у подростков
Саратовские сельхозпроизводители покажут себя на московской ярмарке
В Саратовской области 997 населенных пунктов провели субботник
В Марксе насильник сестры своей девушки с перепугу выпрыгнул из окна
Главный редактор «Книги Памяти» Саратовской области подготовил биографический текст к «Диктанту Победы»
В Саратове с памятника морякам украли бескозырку
В Энгельсе угнали оставленную без присмотра машину
Следователи заинтересовались «входом в Нарнию» в Саратове
Саратовец возмутился похабными игрушками для детей
Паралимпиец из Саратовской области стал чемпионом России по бочча
Николай Панков: Судьба каждого объекта САЗ решается индивидуально
Саратовские каратисты взяли «бронзу» всероссийского турнира
В Алгае проспиртованную мать осудили за трех брошенных детей
Участок на территории САЗа вернется государству
Саратовские школьники узнали свои результаты по двум предметам ЕГЭ
Благотворительный Фонд «Память поколений» передал госпиталю ветеранов новое оборудование
Изменилось расписание автобусов Балтай — Балаково
В Саратовской области появятся сербские яблоки
Новая структура мэрии Саратова должна улучшить качество жизни
Саратовец задолжал ребенку более 1 млн рублей
Виновнику смертельного ДТП под Саратовом отказались смягчать срок
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 28% ниже эпидпорога