В Саратовской области 997 населенных пунктов провели субботник
Местность приводили в порядок более 80 тыс. человек
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В эти выходные в 977 населенных пунктах Саратовской области более 80 тыс. человек приняли участие в субботниках.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, в порядок привели свыше 2,8 млн кв. м и вывезли 23,9 тыс. кубометров мусора.
С 1 апреля в районах региона очистили 13,3 тыс. дворов, 1 тыс. контейнерных площадках, было высажено 200 деревьев и ликвидировано 150 несанкционированных свалок.
ИСТОЧНИК KP.RU