В Саратовской области 997 населенных пунктов провели субботник

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-15T17:10:36+03:00

Местность приводили в порядок более 80 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

В эти выходные в 977 населенных пунктах Саратовской области более 80 тыс. человек приняли участие в субботниках.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, в порядок привели свыше 2,8 млн кв. м и вывезли 23,9 тыс. кубометров мусора.

С 1 апреля в районах региона очистили 13,3 тыс. дворов, 1 тыс. контейнерных площадках, было высажено 200 деревьев и ликвидировано 150 несанкционированных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU