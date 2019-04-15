В Энгельсе угнали оставленную без присмотра машину

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-15T16:14:54+03:00

Преступление произошло в период с 20:00 12 апреля до 04:00 следующего дня

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В Энгельсе полиция нашла подозреваемого в угоне ВАЗ-2107.

- В полицию пришел 48-летний житель Энгельса-1 и рассказал, что в период с 20:00 12 апреля до 04:00 следующего дня кто-то увел его машину, оставленную без присмотра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция задержала 37-летнего ранее не судимого местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU