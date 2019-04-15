Следователи заинтересовались «входом в Нарнию» в Саратове
Следователи организовали проверку по сообщению о частичном разрушении жилого дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, двухэтажный дом №21 на улице Хомяковой в Заводском районе Саратова остался без кирпичей в нижнем ярусе, из-за чего в здании появилась сквозная дыра, очень похожая на вход в Нарнию. По данным комитета, дом признан аварийным, но в нем проживают 38 человек.
Однако портал dom.mingkh.ru гласит, что дому снос не требуется.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, изучить документацию на здания, опросить местных жильцов и представителей УК, органы местного самоуправления, на чьей территории расположен дом.
После этого будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU