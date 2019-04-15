2019-04-15T16:47:28+03:00
Общество

Следователи заинтересовались «входом в Нарнию» в Саратове

Это дом в Заводском районе
Дарья Вострикова
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Следователи организовали проверку по сообщению о частичном разрушении жилого дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, двухэтажный дом №21 на улице Хомяковой в Заводском районе Саратова остался без кирпичей в нижнем ярусе, из-за чего в здании появилась сквозная дыра, очень похожая на вход в Нарнию. По данным комитета, дом признан аварийным, но в нем проживают 38 человек.

Однако портал dom.mingkh.ru гласит, что дому снос не требуется.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, изучить документацию на здания, опросить местных жильцов и представителей УК, органы местного самоуправления, на чьей территории расположен дом.

После этого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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