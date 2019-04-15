Саратовец возмутился похабными игрушками для детей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-15T16:10:44+03:00

Они разыгрывались в местном ТЦ

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Сегодня, 15 апреля, в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель поделился историей о немного странных детских игрушках.

По его словам, в ТЦ «Берилл», который находится на Усть-Курдюмской улице Волжского района, стоит автомат, где каждый может вытянуть себе плюшевый приз.

Хоть и конструкция рассчитана в основном для малышей, внутри лежала необычная подушка с надписью: «Секс дружбе не помеха»,

Это возмутило анонимного автора записи, который подкрепил свои слова фото.

Остальные горожане заметили, что это не настолько большая проблема, чтобы так из-за этого переживать.

ИСТОЧНИК KP.RU