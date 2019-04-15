Паралимпиец из Саратовской области стал чемпионом России по бочча

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-15T16:09:56+03:00

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С 11 по 16 апреля в Тульской области проходит чемпионат России по бочча.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, саратовский воспитанник школы «РиФ» занял первое место в классе ВС4. Он стал четырехкратным чемпионом России.

Бочча — это спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу.

ИСТОЧНИК KP.RU