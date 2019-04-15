Николай Панков: Судьба каждого объекта САЗ решается индивидуально

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-15T16:09:07+03:00

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Определяется перечень земельных участков бывшего Саратовского авиационного завода, которые планируется вернуть в госсобственность. Об этом шла речь на очередном заседании рабочей группы по возвращению имущества САЗ, созданной по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Из депутатов Госдумы, входящих в состав рабочей группы, присутствовал Николай Панков. Также в нее входят депутаты Евгений Примаков и Ольга Алимова, первый зампред регионального правительства Вадим Ойкин, представители прокуратуры, МВД, Росреестра и Росимущества.

В начале заседания руководитель территориального управления Росимущества Екатерина Мережникова рассказала о решении областного арбитражного суда вернуть в госсобственность защитное сооружение №5. Это уже третье убежище САЗ, которое удалось отстоять совместными усилиями всех заинтересованных структур. Недавно аналогичное решение было принято и по одному из земельных участков. Судебные процессы продолжаются.

Депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что такие, пока еще единичные решения, говорят о том, что постепенно выстраивается системная совместная работа.

- Нарабатывается судебная практика. Считаю, это наиболее правильный путь, когда по каждому объекту и участку принимается взвешенное решение. Наша задача добиться, чтобы такой важный ресурс, как имущество авиазавода, был направлен на развитие городской экономики, инфраструктуры. Это должно быть имущество, которое никак не используется в интересах наших жителей. Но если мы видим корпуса, которые готовятся для перепродажи, чтобы просто получить прибыль, то мы заинтересованы такие объекты оставлять в казне. Давайте смотреть, как остановить сделки по ним и строительство. Это в интересах экономики области, наших жителей. В том числе, Минэкономразвития надо это взять на контроль, прокуратуре, Росимуществу, — отметил Николай Панков.

В перечень на сегодня включено 80 земельных участков, по которым, возможно, будут поданы судебные иски. Следующим этапом планируется изучить ситуацию по объектам недвижимости бывшего САЗ. О необходимости этого напомнил ветеран авиазавода Александр Бернадский.

ИСТОЧНИК KP.RU