Саратовские каратисты взяли «бронзу» всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-15T16:07:52+03:00

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С 12 про 14 апреля в Казани прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АкБарса», в рамках данного турнира состоялся межрегиональный турнир «Юный Барс».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, команда саратовских спортсменов заняла третье командное место кубка и «золото» межрегионального турнира.

Всего каратисты завоевали по две золотых и серебряных, а также четыре бронзовых медали.

ИСТОЧНИК KP.RU