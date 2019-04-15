Саратовские каратисты взяли «бронзу» всероссийского турнира
Они одержали командную победу
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С 12 про 14 апреля в Казани прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АкБарса», в рамках данного турнира состоялся межрегиональный турнир «Юный Барс».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, команда саратовских спортсменов заняла третье командное место кубка и «золото» межрегионального турнира.
Всего каратисты завоевали по две золотых и серебряных, а также четыре бронзовых медали.
ИСТОЧНИК KP.RU