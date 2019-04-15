В Алгае проспиртованную мать осудили за трех брошенных детей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-15T16:05:59+03:00

Она совсем не следила за малышами

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Суд признал виновной 41-летнюю жительницу Александрово-Гайского района в неисполнении своих родительских обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, дети в возрасте четырех, семи и девяти лет жили в антисанитарных условиях, у них появились кожные болезни, не было еды.

Малышей изъяли и поместили в центр соцпомощи.

В зале суда женщина признала свою вину, ей назначили 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU