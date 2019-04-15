Участок на территории САЗа вернется государству

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-15T16:04:44+03:00

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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области обратилось в арбитражный суд области с иском к «Геострой-Инвест». Обществу принадлежит участок в 608 кв. м, расположенный на территории бывшего «САЗа». Чиновникам удалось вернуть землю государству.

Суд восстановил хронологию покупок участка земли. В 1994 году мэрия передала в пользование ЗАО «САЗ» огромный участок земли, который фактически занимал авиазавод. Зарегистрировано право собственности ЗАО «САЗ» на все эти земли было в 1998 году. В 2011 году ООО «Механо-ремонтный завод» купило участок у ЗАО «САЗ» площадью 723 кв. м. Уже в 2014 году ЗАО «Эрлан» и ООО «МРЗ» образовали из него другой, площадью 608 кв. м.

Уже в 2015 году ООО «Геострой-Инвест» купил у ООО «МРЗ» уменьшенный участок земли.

Суд установил, что если на земельном участке располагаются объекты, находящиеся в государственной собственности и не подлежащие приватизации, то такие земельные участки также приватизации не подлежат. Поскольку предприятие САЗ принадлежало государству, землю передавать в частную собственность и как-либо передавать было нельзя.

Таким образом, постановление администрации в 1998 году не имело правовых оснований и передача в частную собственность спорного земельного участка была незаконной.

Поэтому арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Земля в 608 кв. м на территории бывшего САЗа вернется в госсобственность.

ИСТОЧНИК KP.RU