Саратовские школьники узнали свои результаты по двум предметам ЕГЭ
Речь идет об информатике и обществознании
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Завтра, 15 апреля, 99 школьников Саратовской области узнают, насколько хорошо они сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ, а также обществознании.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, подать апелляцию о несогласии с баллами можно 16 и 17 апреля.
Выпускники 2019 года смогут сделать это в своей школе, а другие ребята – в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU