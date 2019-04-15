Саратовские школьники узнали свои результаты по двум предметам ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-15T16:02:14+03:00

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Завтра, 15 апреля, 99 школьников Саратовской области узнают, насколько хорошо они сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ, а также обществознании.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, подать апелляцию о несогласии с баллами можно 16 и 17 апреля.

Выпускники 2019 года смогут сделать это в своей школе, а другие ребята – в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU