Благотворительный Фонд «Память поколений» передал госпиталю ветеранов новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-15T15:55:19+03:00

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Сегодня, 15 апреля, Саратовская область впервые получила помощь от благотворительного фонда «Память поколений» на сумму более чем в 4 млн рублей.

Областной клинический госпиталь для ветеранов получил технику и медицинское оборудование, в частности, для офтальмологических исследований. Техника также будет хорошим подспорьем для стационарной помощи неврологов, терапевтов и хирургов на 331 место, а также консультативной поликлиники, которая может в смену принять до 154 человек.

Мероприятие передачи открылось торжественной церемонией, в которой приняли участие губернатор региона Валерий Радаев, амбассадор фонда Юлия Барановская и его представитель Анастасия Сальникова, зампред правительства области Валентина Гречушкина, министр здравоохранения области Наталья Мазина, министр социального развития области Ирина Бузилова, управляющий делами правительства области Павел Точилкин, главный врач госпиталя ветеранов, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев и депутат облдумы Роман Ковальский, директор территориального фонда ОМС Евгений Петькин, председатель Общественной палаты Борис Шинчук, а также председатель Саратовского областного Совета ветеранов Евгений Усков и ветераны.

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Слово взял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

- Я выражаю слова благодарности нашим коллегам, фонду «Память поколений», которые сконцентрировались в этом направлении. Поддержка оборудованием очень востребована, — сказал он.

Губернатор заметил, что к фонду имеет отношение недавний знаменитый гость города — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Амбассадор фонда Юлия Барановская сердечно поблагодарила тех, кто когда-то подарил нам жизнь и сказала, что если понадобится еще какое-то оборудование, можно смело обращаться.

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Представитель фонда Анастасия Сальникова напомнила, что приближается день Победы, в преддверии которого организована акция «Красная гвоздика, и средства, собранные волонтерами, снова пойдут на помощь региону.

Главврач госпиталя ветеранов войн, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев поблагодарил за проявленную масштабную помощь, подчеркнув, что новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику заболеваний и оказать интенсивное лечение тяжело больным пациентам, что в свою очередь повысит оказание качественной медицинской помощи ветеранам и пациентам госпиталя. Также передал «Памяти поколения» благодарственное письмо.

После этого делегация отправилась осматривать новое оборудование, которым будут пользоваться офтальмологи, хирурги и другие врачи.

Тамара Карпочева показала авторефкератометр — уникальный аппарат, с помощью которого можно проверить зрение и подбирать очки, а также автономный бесконтактный тонометр, которым можно измерить глазное давление, не касаясь роговицы.

После посещения реанимации гости увидели электронный «Стабилотренажер ST-150», который не только позволяет делать диагностику, но и запоминает данные на каждого пациента и позволяет отслеживать картину лечения в динамике.

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Наркозный аппарат Фаза 23 — новейшее оборудование, разработанное российскими учеными. Он способен обеспечить подачу анестезии через дыхательные пути и работу в режиме ИВЛ. Важным отличием оборудования является наличие встроенного компрессора достаточной мощности для поддержания приводного механизма в рабочем состоянии без дополнительной подачи сжатых воздушных масс. Встроенная система самотестирования обеспечивает бесперебойную и эффективную работу, гарантирует безопасность и исключает случайные сбои в работе.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заметил, что сегодня он остался доволен не только оборудованием, но и тем, что есть специалисты, которые освоили технику и теперь могут помогать ветеранам и жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU