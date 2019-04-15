В Саратовской области появятся сербские яблоки

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-15T15:28:36+03:00

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального надзорного ведомства сообщает, что в России появятся яблоки из Сербии.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре, речь идет о почти 32 тыс. саженцев сорта Айдаред из сербского питомника Sevepland (str. Ise Sekiekog 30, 25230 Kula, Republika Srbija). Привезти материал к нам, на родину, может ООО «Зоринский сад», расположенный в Курской области.

Решение насчет ввоза каждой партии будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.

Поскольку растения привезут в РФ, они могут появиться и в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU