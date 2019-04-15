Новая структура мэрии Саратова должна улучшить качество жизни
Она займется муниципальным контролем
.Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове будет создано Управление муниципального контроля.
Как пояснили «КП-Саратов» в администрации, структура позволит повысить качество работы, ужесточить контроль в различных сферах жизнедеятельности и, как следствие, положительно отразится на качестве жизни горожан.
В частности, создание Управления нацелено на контроль за исполнением Правил благоустройства города, за сохранением дорог и т. д.
Возглавит структуру Андрей Марусов, который ранее заведовал сектором контроля за деятельностью юридических служб.
ИСТОЧНИК KP.RU