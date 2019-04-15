2019-04-15T15:24:31+03:00
Происшествия

Саратовец задолжал ребенку более 1 млн рублей

Он не платил алименты 14 лет
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 38-летнего саратовца в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина в июле 2018 года уже подвергался наказанию за неуплату средств на содержание своего 14-летнего сына, но тем не менее отдавать деньги он не захотел.

В период с 7 декабря 2018 по 13 февраля 2019 года злоумышленник опять уклонился от уплаты алиментов. В итоге с 2005 до 2019 года он задолжал более 1 млн рублей.

Суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В СГЮА проходит семинар по предупреждению деструктивного поведения у подростков
Саратовские судьи возбудили два дела по одному иску от автора частушек
Саратовские сельхозпроизводители покажут себя на московской ярмарке
В Саратовской области 997 населенных пунктов провели субботник
В Марксе насильник сестры своей девушки с перепугу выпрыгнул из окна
главный редактор «Книги Памяти» Саратовской области подготовил биографический текст к «Диктанту Победы»
В Саратове с памятника морякам украли бескозырку
В Энгельсе угнали оставленную без присмотра машину
Следователи заинтересовались «входом в Нарнию» в Саратове
Саратовец возмутился похабными игрушками для детей
Паралимпиец из Саратовской области стал чемпионом России по бочча
Николай Панков: Судьба каждого объекта САЗ решается индивидуально
Саратовские каратисты взяли «бронзу» всероссийского турнира
В Алгае проспиртованную мать осудили за трех брошенных детей
Участок на территории САЗа вернется государству
Саратовские школьники узнали свои результаты по двум предметам ЕГЭ
Благотворительный Фонд «Память поколений» передал госпиталю ветеранов новое оборудование
Изменилось расписание автобусов Балтай — Балаково
В Саратовской области появятся сербские яблоки
Новая структура мэрии Саратова должна улучшить качество жизни
Виновнику смертельного ДТП под Саратовом отказались смягчать срок
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 28% ниже эпидпорога