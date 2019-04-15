Саратовец задолжал ребенку более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-15T15:24:31+03:00

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Суд признал виновным 38-летнего саратовца в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина в июле 2018 года уже подвергался наказанию за неуплату средств на содержание своего 14-летнего сына, но тем не менее отдавать деньги он не захотел.

В период с 7 декабря 2018 по 13 февраля 2019 года злоумышленник опять уклонился от уплаты алиментов. В итоге с 2005 до 2019 года он задолжал более 1 млн рублей.

Суд приговорил его к десяти месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU