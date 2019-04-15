Виновнику смертельного ДТП под Саратовом отказались смягчать срок

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-15T15:23:07+03:00

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Суд признал виновным 30-летнего жителя республики Дагестан, который осужден за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 26 июля 2018 года мужчина ехал на автомобиле «КамАЗ» по трассе Сызрань — Волгоград. Он превысил скорость, выехал на правую обочину дороги и влетел в ВАЗ-21011, который пытался там остановиться.

Легковушка перевернулась в кювет, а водитель погиб на месте.

Суд отправил мужчину на год в тюрьму. Тот попытался обжаловать решение с утверждением, что он невиновен, однако наказание оставили прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU