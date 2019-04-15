Виновнику смертельного ДТП под Саратовом отказались смягчать срок
Суд признал виновным 30-летнего жителя республики Дагестан, который осужден за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, что повлекло по неосторожности смерть человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 26 июля 2018 года мужчина ехал на автомобиле «КамАЗ» по трассе Сызрань — Волгоград. Он превысил скорость, выехал на правую обочину дороги и влетел в ВАЗ-21011, который пытался там остановиться.
Легковушка перевернулась в кювет, а водитель погиб на месте.
Суд отправил мужчину на год в тюрьму. Тот попытался обжаловать решение с утверждением, что он невиновен, однако наказание оставили прежним.
ИСТОЧНИК KP.RU