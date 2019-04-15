Житель Советского района добавил свою девушку в «черный список» после кражи

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-15T15:18:26+03:00

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Советский районный суд 26 декабря 2018 года вынес приговор 30-летнему рецидивисту из Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 13 июня 2018 года мужчина украл у своей сожительницы ноутбук, компьютерную мышь и МФУ общей стоимостью 28 тыс. рублей. Он уличил момент, когда его возлюбленной с двумя детьми не будет дома.

Когда она пришла с работы и позвонила сожителю, тот перестал отвечать на звонки и даже сменил сим-карту.

Ему назначили год исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU