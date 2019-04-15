В Саратове рецидивист угнал у посетителя бара велосипед
Он сказал, что взял транспорт «покататься»
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Суд признал виновным 28-летнего саратовца в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 9 августа 2018 года судимый ранее за угон мужчина попросил у посетителя бара на улице Челюскинцев в Саратове дать покататься велосипед, после чего скрылся из виду.
Стражи порядка задержали угонщика, отобрали технику стоимостью более 53 тыс. рублей.
Мужчине дали год исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU