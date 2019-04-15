В Саратовской области растет производство тортов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-15T14:39:47+03:00

В Саратовской области выпекают все больше тортов Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области за январь-март 2019 года объем промышленного производства сократился на 7,8%.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, за март сокращение еще значительнее — на 18,9%.

Самое значительное снижение (в целом на 23%) зафиксировано в обрабатывающем производстве. Так, говядины стали производить меньше на 32%, творога — на 37%, топливной древесины на 35%.

Выросло на 42% производство деревянных стульев, на 35% — минеральной воды и на 32,7% — тортов и пирожных.

ИСТОЧНИК KP.RU